У Харкові чоловік стрибнув під потяг у метро
15:12, 10 липня 2017Інциденти
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Чоловік не загинув, і рух поїздів було відновлено незабаром після інциденту.
Трагедії вдалося запобігти / Фото metro.kharkov.ua
Машиніст електропоїзда, що прибував на станцію, побачив чоловіка, який стрибнув на рейки, і застосував екстрене гальмування, передає 057.ua.
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НП сталася на станції "Ботанічний сад" сьогодні близько 9 ранку.
"З контактної рейки було знято напругу. Завдяки оперативним та професійним діям працівників метро вдалося уникнути трагедії. 9:13 - напруга подана, рух на лінії було відновлено", - повідомили в прес-службі метрополітену.
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