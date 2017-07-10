У Харкові чоловік стрибнув під потяг у метро

Машиніст електропоїзда, що прибував на станцію, побачив чоловіка, який стрибнув на рейки, і застосував екстрене гальмування, передає 057.ua.

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НП сталася на станції "Ботанічний сад" сьогодні близько 9 ранку.

"З контактної рейки було знято напругу. Завдяки оперативним та професійним діям працівників метро вдалося уникнути трагедії. 9:13 - напруга подана, рух на лінії було відновлено", - повідомили в прес-службі метрополітену.