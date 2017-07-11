У Житомирі поліцейські зняли з даху ОДА 19-річного хлопця, який хотів зробити селфі

У Житомирі поліцейські охорони зняли з даху будівлі обладміністрації молодого чоловіка, який піднявся туди, щоб зробити селфі на телефон. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 9 липня сигнал «тривога» надійшов на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони з Житомирської обласної державної адміністрації близько 20.00.

На місці події поліцейські групи затримання виявили чоловіка, який вже спускався з даху п’ятиповерхової будівлі облдержадміністрації. Помітивши інспекторів, чоловік намагався втекти, однак зробити це не вдалося. Правоохоронці затримали його для з’ясування мети перебування на даху.

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За словами чоловіка, він забрався на будівлю облдержадміністрації, щоб зробити селфі.

Для перевірки цієї інформації, а також встановлення особи, поліцейські доставили чоловіка до Житомирського відділу поліції. Як з’ясувалося, йому 19 років і він є житомирянином.

Поліцейські провели з ним роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості подібних дій.

Раніше в Одесі молода жінка випала з вікна 8-го поверху під час спроби зробити селфі.