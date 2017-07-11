Під Києвом автомобіль на АЗС врізався в газовий модуль: внаслідок вибуху є жертви (фото)

У Бородянському районі Київської області внаслідок вибуху ємності з газом із подальшим горінням загинула людина, ще одна постраждала.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"11 липня близько 18:40 у Бородянському районі поблизу с. Загальці (64 км автошляху Ковель-Київ) автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з газовим модулем на АЗС «UPG». Унаслідок чого стався вибух ємності з газом із послідуючим горінням. О 19:12 пожежу на АЗС «UPG» локалізовано та о 19:45 ліквідовано. Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждала 1 особа", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.