На Львівщині в автобусі під час руху розірвався бачок охолодження, є постраждалі (фото)

На Львівщині в рейсовому автобусі марки «Еталон» під час руху стався розрив розширювального бачка системи охолодження, внаслідок чого опіки отримали водій та четверо пасажирів, з них двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, 11 червня, близько 19.00, до Турківської районної лікарні доставили п’ятеро людей з важкими опіками, які вони отримали під час руху пасажирського автобуса.

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Як з’ясували правоохоронці, в рейсовому автобусі марки «Еталон», який слідував за маршрутом «Львів – Гусне», під час руху стався розрив розширювального бачка системи охолодження.

Внаслідок аварії отримали опіки 43-річний водій автобусу та четверо пасажирів, з них двоє дівчаток віком 7 та 8 років. У потерпілих опіки тіла і кінцівок різного ступеню важкості. Восьмирічна школярка перебуває в реанімаційному відділення у тяжкому стані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту) КК України.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня у київській маршрутці вибухнула система охолодження. Внаслідок цього постраждали чотири пасажири та водій, що перебували у передній частині салону. Після вибуху водій знепритомнів - його пасажири винесли з автобуса.