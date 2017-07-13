У Києві автомобіль на смерть збив жінку
07:48, 13 липня 2017Інциденти
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Повідомляється, що жінка перебігала дорогу в недозволеному місці.
Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП. Автомобіль збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці, повідомляє dtp.kiev.ua.
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"Вул. Братиславська, у бік Троєщини, перед мостом Юність. Жінка-пішохід перебігала дорогу в недозволеному місці, з боку трамвайних шляхів, і була збита водієм авто Опель Вектра на польській реєстрації. Загинула на місці", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, машину відвезли на евакуаторі. На місці працювала поліція та слідчо-оперативна група.
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