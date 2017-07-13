У Києві автомобіль на смерть збив жінку

У Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП. Автомобіль збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці, повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте такожУ Києві біля Ради авто збило поліцейського (відео)

"Вул. Братиславська, у бік Троєщини, перед мостом Юність. Жінка-пішохід перебігала дорогу в недозволеному місці, з боку трамвайних шляхів, і була збита водієм авто Опель Вектра на польській реєстрації. Загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, машину відвезли на евакуаторі. На місці працювала поліція та слідчо-оперативна група.