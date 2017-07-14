У Маріуполі на комбінаті Ілліча обвалилося перекриття, троє загиблих
13:15, 14 липня 2017Інциденти
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Несподівано обвалилося перекриття, троє чоловіків впали вниз.
Унаслідок обвалення загинули три людини / фото ilyich.com.ua
У Маріуполі на металургічному підприємстві стався обвал перекриття, загинули троє робітників.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області.
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Як ідеться в повідомленні, близько 11.00 до Кальміуського відділення поліції Маріуполя надійшло повідомлення про те, що на території підприємства стався обвал перекриття.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції.
Станом на 12.20 відомо, що троє робітників (двоє чоловіків та жінка) загинули, ще один постраждав.
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