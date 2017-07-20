В Одеській області на трасі вщент згоріли пасажирський автобус і авто (фото, відео)

Вчора ввечері в Одеській області на Київській трасі згорів вщент легковий автомобіль «Хонда Цивік» та пасажирський автобус. В обох випадках постраждалих немає, пише «Мегафон».

Так, в районі села Знам'янка згорів автомобіль «Хонда Цивік», за кермом якого був чоловік пенсійного віку.

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У той же час, біля Іванівки автобус був без людей. За словами водія, пасажирів в автобусі не було, були тільки два водія. Під час руху по трасі, водій побачив у дзеркалі заднього виду дим з-під автобуса. Він встиг припаркуватися до узбіччя. Займання почалося в моторному відсіку.

Раніше в Києві підпалили мікроавтобус з водієм всередині.