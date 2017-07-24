У Дніпрі водій престижної іномарки відкрив стрілянину по машині з вагітною жінкою і дитиною (фото, відео)

У Дніпрі водій Lexus прямо посеред проїжджої частини відкрив стрілянину по машині, в якій перебувала вагітна жінка з дитиною. Як повідомляє Інформатор, інцидент стався в районі ж/м Парус.

Читайте такожВ Дніпрі хлопця до смерті забили цеглиною за 25 гривень (відео)"Я збирався перелаштуватися в другий ряд, щоб повернути. Машина їздить на газу, тому при натисканні педалі газу трохи гальмує. Можливо, водієві Lexus в той момент здалося, що я хочу його "підрізати". Це йому не сподобалося, іномарка стала переслідувати нас", - розповів постраждалий водій.

За його словами, на перехресті за Новим мостом на світлофорі водій Lexus зрівнявся з його машиною і з вікна відкрив стрілянину. "Скло у нас не тоноване, тому водій з пістолетом бачив, що в авто знаходяться вагітна жінка з дитиною", - каже чоловік, додаючи, що агресивного водія це не зупинило.

Після цього постраждалий водій вийшов з машини. "У ході словесної перепалки агресивний водій вистрілив у мій бік і влучив в праве стегно. Я застосував проти нього перцевий балончик", - розповідає постраждалий.

Все відбувалося на очах у 9-річної дитини і вагітної дружини потерпілого. В такій стресовій ситуації, жінці на 8 місяці вагітності стало погано, а дитина сильно злякалася. Хто викликав "швидку" і патрульних постраждалий водій не пам'ятає, оскільки був у стані афекту.

Поки чоловік з простреленою ногою заспокоював сім'ю, водій Lexus сів у машину і поїхав. Проте стрілка патрульні затримали на Кайдакском мосту. Його машину оглядала слідчо-оперативна група. В якості моральної підтримки на місце прибули його родичі. Вони також вели себе агресивно.