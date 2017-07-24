У Львові на 12-річного хлопчика впали футбольні ворота

У Львові на 12-річну дитину впали футбольні ворота. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради, передає видання 032.ua.

Інцидент стався 23 липня близько 12.20 на території спортивного комплексу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на вулиці Клепаровской.

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Діти грав у футбол, коли на одного з хлопчиків, 2005 року народження впала поперечина футбольних воріт. Хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою і ранами голови госпіталізували в дитячу міську клінічну лікарню. Він у стані середнього ступеня тяжкості.

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