Вибух автомобіля у Дніпрі кваліфікують як замах на злочин та умисне убивство

За фактом вибуху автомобіля на проспекті Поля у Дніпрі порушено кримінальне провадження. Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області на своїй сторінці у Facebook.

«За фактом вибуху автомобіля на проспекті Поля у Дніпрі порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ранку у Дніпрі вибухнув автомобіль, госпіталізовано 27-річну жінку, яка перебувала за кермом. Окрім власниці автомобіля, травмовано ще одну жінку, яка проходила повз місце пригоди.