У центрі Івано-Франківська стріляли у місцевого підприємця: зловмисник втік

У центрі Івано-Франківська мешканець міста, що був на авто, почав стріляти в приватного підприємця Ігоря Гербіна. В результаті інциденту потерпілий дістав плечеве поранення. Його госпіталізували.

Про це Громадському повідомили у відділі комунікацій поліції Івано-Франківська.

Особу зловмисника встановили і наразі його розшукують, адже після стрілянини він покинув свій автомобіль та почав тікати.

Читайте такожІвано-Франківщина: 36 туристів, які отруїлися на відпочинку, виписані з лікарні

Інцидент стався близько першої години дня, ймовірно, через особистий конфлікт. На місці події поліція вилучила гільзи.

Попередньо стрілянину кваліфікували як замах на умисне вбивство.