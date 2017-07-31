У центрі Івано-Франківська стріляли у місцевого підприємця: зловмисник втік
16:19, 31 липня 2017Інциденти
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Інцидент стався близько першої години дня, ймовірно, через особистий конфлікт. На місці події поліція вилучила гільзи.
В результаті інциденту потерпілий дістав плечеве поранення / скрин видео
У центрі Івано-Франківська мешканець міста, що був на авто, почав стріляти в приватного підприємця Ігоря Гербіна. В результаті інциденту потерпілий дістав плечеве поранення. Його госпіталізували.
Про це Громадському повідомили у відділі комунікацій поліції Івано-Франківська.
Особу зловмисника встановили і наразі його розшукують, адже після стрілянини він покинув свій автомобіль та почав тікати.
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Інцидент стався близько першої години дня, ймовірно, через особистий конфлікт. На місці події поліція вилучила гільзи.
Попередньо стрілянину кваліфікували як замах на умисне вбивство.
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