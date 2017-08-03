У Києві затримали адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

14:14, 03 серпня 2017
Інциденти
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На сторінках підтримували військову агресію РФ проти України, просували ідеї створення "Новоросії".

фото УНІАН

Власника та адміністратора кількох антиукраїнських спільнот у соціальних мережах затримала у Києві Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Виконуючи завдання своїх кураторів, т.зв. прес-секретар та активний учасник антиукраїнської сепаратистської організації створив розгалужену мережу веб-ресурсів та спільнот в соціальних мережах, які використовував для закликів до захоплення державної влади, поширення антиукраїнських матеріалів, підтримки військової агресії РФ проти України, просування ідей створення т.зв. «новоросії", - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуку за місцем проживання зловмисника оперативники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Як відомо, раніше на Харківщині чоловік за дорученням кураторів із РФ розклеював сепаратистські листівки про "Новоросію".

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Теги: #російська пропаганда в Україні#сепаратизм в соцмережах#сепаратистська група в соцмережах