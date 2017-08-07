У Миколаєві через негоду впав підйомний кран у порту (фото)

У Миколаєві 6 серпня внаслідок сильних поривів вітру впав підйомний кран на державному підприємстві «Стивідорна компанія «Ольвія». Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, внаслідок події ніхто не постраждав.

Крім того, внаслідок негоди обрушилася металева опора електромережі комунального підприємства «Миколаївелектротранс»; зафіксовано 33 пориви ліній зовнішнього освітлення, пошкоджено покрівлі 3 багатоповерхових житлових будинків, злива затопила верхні поверхи 5 багатоповерхових житлових будинків. Повалено 36 дерев.

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ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомляє, що в Заводському районі міста Миколаєва через сильний вітер сталося руйнування дерев'яного даху літнього майданчика кафе-бару.

«Внаслідок події постраждали троє людей, яких доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги. Після надання першої медичної допомоги громадяни від госпіталізації відмовилися», - повідомили у відомстві.

Крім того, відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини залучалося для демонтажу та запобігання подальшого руйнування торгового навісу з металевим каркасом по пр. Богоявленському в Миколаєві.

Внаслідок погодних умов від електропостачання відключено 39 населених пунктів, переважно в Миколаївському районі.

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривають. У Миколаєві 6 серпня протягом трьох годин випало близько 30% місячної норми опадів.