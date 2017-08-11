З'явилося відео смертельної перестрілки на пляжі у Полтаві

У Мережі з'явилося відео стрілянини на пляжі Дублянщина в Полтаві. На самому початку відео чутні постріли, а також бійка в кафе. Згодом жінка поруч з автором відео вирішує подзвонити в поліцію, де їй відповідають, що вже знають про стрілянину та патруль вже їде на виклик.

Читайте такожПоліція затримала чоловіка, який застосував зброю під час перестрілки на пляжі в ПолтавіПолтавське видання "Коло" з посиланням на очевидців повідомляє, що стрілянина почалася з того, що на кафе "Дублянщина біч" напали невідомі. Син з батьком (власники кафе) почали відстрілюватися. Батько спочатку двічі вистрілив з карабіна вгору, а потім почав стріляти в бік нападників. Внаслідок цього одна людина померла від поранень в голову і серце.

Також поранення отримала дитина. Батьки попутним транспортом повезли її в травматологію, а звідти медики перевезли її в дитячу лікарню. Прес-секретар патрульної поліції Наталія Ширипова каже, що дитина перебуває в реанімації.

Власника кафе доставили в травматологію, нападники побили його бітами. Чоловік, що стріляв затриманий, кажуть у поліції.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня на пляжі у Полтаві сталася сварка чоловіків, яка переросла у збройний конфлікт. Внаслідок цього одна людина загинула, поранення отримала дитина. Один з учасників утік з місця події, тому поліція в місті оголосила план "Перехоплення". Через деякий час у поліції повідомили, що чоловіка, який застосував зброю під час перестрілки на пляжі в Полтаві, затримано. Він дає свідчення поліції.