Рятувальники понад годину боролися із масштабною пожежою у будинку в Миколаєві (відео)
17:00, 13 серпня 2017Інциденти
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Чорний густий дим затягнув цілий мікрорайон міста.
На Бузькому бульварі спалахнув будинок / фото ДСНС у Миколаївській області
У Миколаєві в неділю, 13 серпня, на Бузькому бульварі спалахнув будинок.
Про це місцеві мешканці повідомляють у соцмережах, пише ТСН.ua.
За словами очевидців, вогонь може перекинутися на інші приватні будинки, що розташовані неподалік, а також підібрався впритул до багатоповерхівок.
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До того ж чорним густим димом оповило увесь мікрорайон "Сухий фонтан".
Наразі полум'я намагаються загасити декілька пожежних екіпажів, про постраждалих поки що інформації немає.
Гасіння пожежі ускладнюється поривчастим вітром, а також тим, що навколо будівлі ростуть високі дерева.
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