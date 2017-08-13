Рятувальники понад годину боролися із масштабною пожежою у будинку в Миколаєві (відео)

У Миколаєві в неділю, 13 серпня, на Бузькому бульварі спалахнув будинок.

Про це місцеві мешканці повідомляють у соцмережах, пише ТСН.ua.

За словами очевидців, вогонь може перекинутися на інші приватні будинки, що розташовані неподалік, а також підібрався впритул до багатоповерхівок.

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До того ж чорним густим димом оповило увесь мікрорайон "Сухий фонтан".

Наразі полум'я намагаються загасити декілька пожежних екіпажів, про постраждалих поки що інформації немає.

Гасіння пожежі ускладнюється поривчастим вітром, а також тим, що навколо будівлі ростуть високі дерева.