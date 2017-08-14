У Києві невідомі напали на родину, а потім пограбували їхню квартиру

У Києві на Оболоні невідомі напали вночі на сім'ю з чотирьох осіб, а потім пограбували їх квартиру. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Згідно з їх інформацією, жінці порснули в обличчя з газового балончика.

Читайте такожУ Харкові в чоловіка вкрали сумку, в якій було 40 тисяч доларів

"Нічна НП в Києві на Оболоні, вул. Героїв Сталінграда, 15. Невідомі напали на сім'ю з чотирьох осіб, а потім пограбували їх квартиру! Почалося все у дворі. Спочатку напали на дружину, бризнули в очі газовим балончиком "Терен-4". Чоловік побачив з вікна і вибіг на допомогу. Нападники так само атакували його з допомогою балончика. Далі зловмисники побігли в квартиру, де було двоє малолітніх дітей. На жаль, дісталося і їм. Квартиру пограбували. Вся сім'я була доставлена в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області чоловік відкрив стрілянину по грабіжникові. При спробі злодія незаконно проникнути в квартиру, господар оселі зробив постріл з травматичного пістолета.