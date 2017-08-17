У центрі Києва стріляли в чоловіка (фото)

У Києві на вулиці Зоологічній невідомі стріляли в чоловіка. Про це повідомляє "112 Україна".

За словами очевидця, невідомі в медичних масках напали на чоловіка і вистрілили як мінімум два рази. За попередніми даними, нападники забрали сумку і втекли.

Зараз на місці працює поліція. Пораненого чоловіка відвезли в лікарню.

"Прибули 2 машини патрульних, вони опитують свідків, речові докази забрали. Був знайдений ніж, який залишили чоловіки, коли вони тікали. У поліції сказали, що у чоловіка поранення гумовими кулями в шию і ще одне поранення", - сказано в повідомленні.

Раніше під Києвом розстріляли лісничого і його товариша.