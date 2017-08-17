У центрі Києва стріляли в чоловіка (фото)
09:51, 17 серпня 2017Інциденти
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Стрілянина сталася на вулиці Зоологічній.
У Києві на вулиці Зоологічній невідомі стріляли в чоловіка. Про це повідомляє "112 Україна".
За словами очевидця, невідомі в медичних масках напали на чоловіка і вистрілили як мінімум два рази. За попередніми даними, нападники забрали сумку і втекли.
Зараз на місці працює поліція. Пораненого чоловіка відвезли в лікарню.
"Прибули 2 машини патрульних, вони опитують свідків, речові докази забрали. Був знайдений ніж, який залишили чоловіки, коли вони тікали. У поліції сказали, що у чоловіка поранення гумовими кулями в шию і ще одне поранення", - сказано в повідомленні.
Раніше під Києвом розстріляли лісничого і його товариша.
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