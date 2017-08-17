Мене можуть убити: чоловік на сітці третього поверху готелю "Хрещатик" розповів, чому не хоче спускатися

Чоловік, який вже чотири години стоїть на сітці на третьому поверсі готелю «Хрещатик», заявляв, що не хоче спускатися, бо його можуть вбити. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

Чоловік повідомив, що його звати Тимур Кирилов, і що «в його житті багато що трапилося».

«Я протягом трьох тижнів намагався врятувати своє життя. Але зрозумів, що не можу це зробити за допомогою будь-якої влади... Не хочу злазити, тому що мене, можливо, вб’ють”, - він.

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На запитання журналістів, хто йому погрожує, чоловік відповів: “Організована злочинність”.

Пізніше він сказав, що є громадянином України і Канади. На запитання, чому йому потрібен консул Росії, Кирилов відповів, що наразі довіряє тільки йому. Більше чоловік нічого не пояснює і продовжує стояти на сітці.

Люди, які проводять з Кириловим переговори з балкона, продовжують вмовляти його спуститися і пропонують ухопитися за ремінь та підняти його на балкон.

Як повідомляв УНІАН, чоловік віком близько 40 років у цивільному одязі погрожував стрибнути з третього поверху готелю «Хрещатик». Він перебуває на сітці, натягнутій на рівні третього поверху будівлі над вивіскою «Альфа Банку».

Поліція оточила територію перед входом до готелю. Також на місці події чергує карета швидкої допомоги.