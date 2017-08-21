Збив велосипедиста і втік: на Чернігівщині поліція розшукує винуватця смертельного ДТП
Водій авто з місця пригоди зник у невідомому напрямку, наразі встановлюються свідки цієї події та вживаються заходи щодо виявлення та затримання транспортного засобу.
На Чернігівщині поліція розшукує водія автомобіля, який на смерть збив людину та зник із місця ДТП.
Про це УНІАН повідомили у головному управлінні Нацполіції в області.
Згідно з повідомленням, учора пізно ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі «Чернігів – Мена – Сосниця – Грем’яч» поблизу с. Брусилів.
Невстановлена особа, рухаючись в автомобілі «ВАЗ-2108», імовірно, сірого кольору, здійснила зіткнення з велосипедистом – чернігівцем, 1981 року народження.
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Від отриманих унаслідок ДТП тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці пригоди до прибуття «швидкої».
Водій авто з місця пригоди зник у невідомому напрямку. Наразі встановлюються свідки цієї події та вживаються заходи щодо виявлення та затримання цього транспортного засобу. Відкрито кримінальне провадження.