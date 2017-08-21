Збив велосипедиста і втік: на Чернігівщині поліція розшукує винуватця смертельного ДТП

На Чернігівщині поліція розшукує водія автомобіля, який на смерть збив людину та зник із місця ДТП.

Про це УНІАН повідомили у головному управлінні Нацполіції в області.

Згідно з повідомленням, учора пізно ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі «Чернігів – Мена – Сосниця – Грем’яч» поблизу с. Брусилів.

Невстановлена особа, рухаючись в автомобілі «ВАЗ-2108», імовірно, сірого кольору, здійснила зіткнення з велосипедистом – чернігівцем, 1981 року народження.

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Від отриманих унаслідок ДТП тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці пригоди до прибуття «швидкої».

Водій авто з місця пригоди зник у невідомому напрямку. Наразі встановлюються свідки цієї події та вживаються заходи щодо виявлення та затримання цього транспортного засобу. Відкрито кримінальне провадження.