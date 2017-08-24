Очевидець про вибух біля Кабміну: Жінка зробила ще крок й упала, вона поранена в голову (відео)

15:57, 24 серпня 2017
Інциденти
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Очевидець розповів, що поранений унаслідок вибуху в центрі Києва чоловік намагався допомогти жінці, яка впала.

У центрі Києва 24 серпня прогримів вибух / фото УНІАН

Унаслідок вибуху на вулиці Грушевського в Києві поранено двоє людей - літня жінка і чоловік. Про це повідомив очевидець вибуху, передає Цензор.НЕТ.

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"Проїжджав автомобіль. Йшло кілька перехожих. І в цей момент, чи то зверху кинули, чи то знизу, але щось вибухнуло. Хто кидав - я не знаю. Жінка зробила ще крок і впала. Вона поранена у голову. І чоловік поранений в голову. Але літню жінку сильніше поранило. Вона лежала непритомна. Біля неї була донька, намагалася привести її до тями... Поранений чоловік теж намагався допомогти жінці, яка впала", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, поліція отримала повідомлення про вибух на вулиці Грушевського о 14.06. В результаті вибуху постраждали чоловік і жінка.

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