Син Шуфрича на Bentley збив чоловіка: лікувати постраждалого в ДТП прибули ізраїльські медики (фото)

До лікарні у Києві прибули ізраїльські медики, які лікуватимуть потерпілого в аварії з авто сина Шуфрича. Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти", - сказав один з лікарів.

Вони поки не коментували стан потерпілого та не давали прогнозів щодо його лікування.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вул. Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода, травмувавши останнього. Постраждалого з травмами госпіталізували.

У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

Також у мережі з'явилося відео з місця ДТП за участю Шуфрича:

За останніми повідомленнями ЗМІ, потерпілий у ДТП перебуває у реанімації без свідомості.