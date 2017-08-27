Син Шуфрича на Bentley збив чоловіка: лікувати постраждалого в ДТП прибули ізраїльські медики (фото)
До 17-ї лікарні у Києві вже прибули ізраїльські лікарі, які лікуватимуть потерпілого в аварії із сином народного депутата Нестора Шуфрича.
До лікарні у Києві прибули ізраїльські медики, які лікуватимуть потерпілого в аварії з авто сина Шуфрича. Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти", - сказав один з лікарів.
Вони поки не коментували стан потерпілого та не давали прогнозів щодо його лікування.
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вул. Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода, травмувавши останнього. Постраждалого з травмами госпіталізували.
У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.
Також у мережі з'явилося відео з місця ДТП за участю Шуфрича:
За останніми повідомленнями ЗМІ, потерпілий у ДТП перебуває у реанімації без свідомості.