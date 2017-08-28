У поліції Києва розповіли подробиці недільної стрілянини на Подолі

Пізно ввечері 27 серпня на вул. Кирилівській у Києві невідомі влаштували стрілянину із застосуванням травматичної зброї, внаслідок чого троє киян отримали поранення. Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції Києва, потерпілі не захотіли писати заяви про напад на них.

Читайте такожСтало відомо про стан постраждалого у ДТП із сином Шуфрича (відео)

Правоохоронці повідомляють, що вчора ввечері до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Кирилівській в парку чути постріли. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

"Оперативники виявили трьох громадян, усі - місцеві жителі, які повідомили, що у них виник конфлікт із трьома невідомими, один з яких дістав пістолет та почав стріляти. За попереднім висновком лікаря, 35-річний потерпілий отримав поранення в спину, 31-річний - поранення в ногу, а 40-річний - проникаюче поранення живота та був госпіталізований до лікарні. Від написання офіційних заяв відмовилися", - сказано у повідомленні

Також у поліції додали, що під час огляду місця події виявлено та вилучено три гільзи для відстрілу гумових куль. Зловмисники з місця події втекли.