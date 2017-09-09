СБУ про загиблого унаслідок вибуху авто на Бессарабці: боровся з путінським режимом, був особистим ворогом Кадирова (фото)

Загиблий унаслідок вибуху авто на Бессарабці у Києві Алі Тімаєв (нікнейм – "Тімур Махаурі"), 04.04.1978 р.н., - уродженець с. Гучум-Кале, Ітум-Калінського району, Чеченської республіки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Служба безпеки України.

Як йдеться у повідомленні, він усіма можливими засобами боровся з путінським режимом, був особистим ворогом Рамзана Кадирова. Крім того, Тімаєв постійно переслідувався спецслужбами РФ та Чеченської Республіки.

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Відомо, що у період з 1999 по 2000 роки він брав участь у бойових діях проти російських військ у Республіці Дагестан, отримав вогнепальне поранення. У 2008 році брав безпосередню участь у грузинсько-російській війні на стороні Грузії.

"На нього давно "полювали" російські спецслужби. Всього щодо нього було вчинено 3 замахи на вбивство, у тому числі 08.03.2009 в Тбілісі шляхом підриву за допомогою СВП у під’їзді житлового будинку. Тоді Алі вдалось вижити", - розповіли у СБУ.

Також загиблий підтримував дружні стосунки з бійцями, які брали участь у бойових діях у районі проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля, внаслідок якого загинула одна людина.

У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала внаслідок вибуху, відірвало ногу. Правоохоронці розслідують інцидент за статтею "умисне вбивство".

У свою чергу, директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що загиблий внаслідок вибуху Тімур Махаурі був громадянином Грузії та пов'язаний з кримінальними чеченськими колами.

Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що постраждала внаслідок інциденту є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям Dior.