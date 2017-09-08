Поліція про вибух на Бессарабці в Києві: це не випадковий злочин, хотіли вбити саме цю особу

20:21, 08 вересня 2017
Інциденти
5 0

Загиблий Тімур Махаурі загиблий був чеченцем, мав проукраїнську позицію і брав участь в АТО.

Вибух в центрі Києва / фото УНІАН

Вибуховий пристрій, закладений під авто Toyota Camry, котре вибухнуло біля Бессарабського ринку в Києві, був доволі потужним, але під час проведення експертизи необхідно визначити спосіб дії пристрою та місце закладення в машині. Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів журналістам на місці вибуху.

Читайте такожПоліція про вибух авто у центрі Києва: чоловік загинув, жінці відірвало ногу

"Очевидно, що це умисний замах на цю особу. Це не випадковий злочин. І очевидно, що ті, хто влаштував і провів цей злочин, хотіли скоріше за все саме вбити цю особу, цілеспрямовано", - наголосив речник МВС.

"Фактом є те, що він загинув (громадянин Грузії Тімур Махаурі - УНІАН), жінка жива, але з суттєвими пораненнями, у неї велика крововтрата, її рятують медики, і дитина - жива", - додав Шевченко.

© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН

Як повідомляв УНІАН, поліція розслідує вибух автомобіля біля Бессарабського ринку в центрі Києва за статтею умисне вбивство. В результаті вибуху загинув чоловік, жінці відірвало ногу. Також в машині була дитина, життю якої нічого не загрожує.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибух авто на Бессарабській площі у Києві
Теги: #вибух в Києві#вибух на бессарабці