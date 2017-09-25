В Одесі легковик врізався в припаркований автомобіль, постраждала жінка і дитина

В Одесі вночі на вул. Варненській в Київському районі сталася ДТП. Водій автомобіля Hyundai, не витримавши безпечної відстані, зіткнулася з автомобілем Opel, який був припаркований біля узбіччя, повідомляє "Одесская жизнь".

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Унаслідок ДТП в медустанову були доставлені жінка-водій «Hyundai», а також хлопчик 10-ти років. На місце був викликаний слідчий для оформлення матеріалів.

Раніше в столиці таксі зіткнулося з маршруткою, є постраждалі.