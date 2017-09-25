В Одесі легковик врізався в припаркований автомобіль, постраждала жінка і дитина

10:52, 25 вересня 2017
Інциденти
13 0

Унаслідок ДТП в медустанову були доставлені жінка-водій Hyundai, а також хлопчик 10-ти років.

За попередніми даними, жінка не витримала безпечний інтервал при движени / фото pravda.lutsk.ua

В Одесі вночі на вул. Варненській в Київському районі сталася ДТП. Водій автомобіля Hyundai, не витримавши безпечної відстані, зіткнулася з автомобілем Opel, який був припаркований біля узбіччя, повідомляє "Одесская жизнь".

Читайте такожЖахлива ДТП за участю поліцейських в Дніпрі: є загиблий (фото)

Унаслідок ДТП в медустанову були доставлені жінка-водій «Hyundai», а також хлопчик 10-ти років. На місце був викликаний слідчий для оформлення матеріалів.

Раніше в столиці таксі зіткнулося з маршруткою, є постраждалі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Одесі#легковик врізався в припаркований автомобіль