Вибухи в Калинівці: на поготові 150 пожежників та майже сто рятувальників (фото)

На Вінничині приведено у готовність 30 пожежних розрахунків, чисельністю 150 осіб, у зв’язку із вибухами на складі боєприпасів у Калинівці. Про це йдеться у повідомленні МВС у Twitter.

Крім того, повідомляється, що у місті працює «гаряча лінія».

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«Працює телефонна “гаряча лінія” Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за номером 043-332-13-35», - повідомили у МВС.

Також до місця події направлено 20 піротехнічних розрахунків ДСНС чисельністю 98 осіб та 48 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН раніше, пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочалася близько 22:00 26 вересня. По тривозі підняті всі сили служби і керівництво. В уряді не виключають, що причиною пожежі в Калинівці могли бути зовнішні чинники.