Неконтрольовані вибухи боєприпасів на військовому складі в Калинівці припинилися - ДСНС

Вибухи боєприпасів на території військового арсеналу поблизу міста Калинівка Вінницької області припинилися.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 8.30 неконтрольованих вибухів та виникнення осередків пожеж на технічній території арсеналу не спостерігається, але під час роботи важкої інженерної техніки військових груп розмінування відбуваються підриви окремих вибухонебезпечних предметів під мінними тралами.

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У прес-службі зауважили, що це штатна ситуація під час роботи на місцевості, забрудненій вибухонебезпечними предметами і не становить загрози мешканцям постраждалих населених пунктів.

Станом на 8.30 відновлено газопостачання 6 тис. 119 абонентам. Загалом, за інформацією ПАТ “"Вінницягаз", від газопостачання було відключено 15 населених пунктів, які налічують 13 тис. 384 абонентів.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прес-служба ДСНС інформувала, що на території військового складу поблизу Калинівки спостерігалася поодинока детонація боєприпасів.

Пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб. Було евакуйовано близько 30 тис. осіб. 28 вересня у Вінницькій облдержадміністрації заявили, що всі евакуйовані повернулись до своїх домівок.

Внаслідок вибухів боєприпасів було пошкоджено близько 2 тис. житлових будинків, з них 16 будинків не підлягають відновленню.