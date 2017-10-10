У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через "замінування"

Станція «Вокзальна» закрита на вхід і вихід через дзвінок про мінування. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен» на своїй сторінці в Facebook.

«Станція «Вокзальна» закрита на вхід і вихід. Анонімний дзвінок про мінування», - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше в Києві евакуювали відвідувачів "Житнього Ринку" через повідомлення про мінування.