Смертельна ДТП на Київщині: винуватцем може бути батько прокурора Печерського району

Біля Київського моря позашляховик вискочив на зустрічну смугу і зіткнувся із мінівеном, водій якого загинув на місці. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Загиблому було 52 роки, кермувальник другої машини - у лікарні. За попередніми даними, його звуть Андрій Авдєєнко. Сам він себе називає то адміралом ВМС, то академіком, а інколи - віщуном Хортицького полку.

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Свідки аварії кажуть - Авдєєнко після ДТП поводився украй емоційно, спершу відмовлявся від експрес-тесту на алкоголь, але потім таки погодився. Результатів ще не оприлюднили.

Потерпіла сторона твердить: син Авдєєнка - керівник прокуратури Печерського району Києва, і бояться, що справі не дадуть ходу. Авдєєнко зараз у лікарні, йому зробили операцію, його дружина від коментарів відмовилася.

Чоловік, який був пасажиром у мінівені, чий водій загинув, твердить: уникнути зіткнення було неможливо.

«Ми їхали дамбою, назустріч вилетіла машина, просто на зустрічну смугу. Ми даємо вправо, правіше нема вже куди, там же Дніпро, і він в нас в’їхав. Це долі секунди, я не знаю, з якою швидкістю він їхав, але це просто жах», - розповів потерпілий Анатолій Слабоуз.