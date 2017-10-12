Повернення "лихих 90-х": у Києві сталася стрілянина, чоловіка поранено у живіт (фото)
Троє осіб у масках на обличчі намагалися відібрати 1 тис. доларів у чоловіка.
У Дарницькому районі Києва троє зловмисників, намагаючись відібрати у 28-річного місцевого мешканця гроші, поранили його у живіт із травматичної зброї. Про це повідомили у прес-службі столичної поліції.
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Стрілянина у столиці на вулиці Сімферопольській сталася близько 12:00. За попередньою інформацією, після обміну валюти, виходивши із автомобіля Lexus, у 28-річного місцевого мешканця троє осіб у масках на обличчі намагалися відібрати 1 тис. доларів, вистріливши йому у живіт травматичним пістолетом.
"Потерпілого із непроникаючим пораненням правого боку забрала "швидка", його життю нічого не загрожує. Зловмисники втекли з місця невідомим автомобілем", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляли ЗМІ, 11 жовтня у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив стрілянину з вікна житлового будинку.