В Ужгороді розстріляли гендиректора фабрики у власному кабінеті (відео)

Закарпатська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом убивства директора Ужгородського підприємства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області.

«До нас сьогодні близько 11.00 надійшло повідомлення про вбивство в обласному центрі Закарпаття. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на території одного з ТОВ у власному службовому кабінеті було вбито директора даного підприємства», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 54-річного чоловіка вбив 59-річний житель Ужгорода.

«Поліція з’ясувала, що чоловіки посварилися, під час з’ясування відносин один вистрелив чотири рази в іншого, в результаті чого той помер на місці», - додали в главку.

Підозрюваного затримали працівники патрульної поліції на місці злочину. Він зараз перебуває в Ужгородському відділі поліції. Слідчі з’ясовують всі обставини інциденту.

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З місця події вилучено пістолет калібру 7,65 мм з одним патроном, з якого стріляв підозрюваний, та відправлено на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Слідчі дії тривають.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, підприємство, про яке йдеться в офіційному повідомленні поліції, це Ужгородська взуттєва фабрика.