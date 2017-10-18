Смертельна аварія під Одесою: водій від удару вилетів через лобове скло (фото)

Під Одесою сьогодні, 18 жовтня, відбулася ДТП з летальним результатом. На трасі Одеса — Чорноморськ зіткнулися позашляховик Mitsubishi Pajero і старий Nissan Laurel. Про це повідомляє "7 канал".

Водій легковика від удару вилетів через лобове скло. Травми, отримані при аварії, виявилися несумісні з життям. Він помер ще до приїзду швидкої.

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У позашляховику їхали жінка і 4-річна дитина, їх забрали на діагностику медики. Як відзначають очевидці, водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу, в цей момент і сталася аварія.

Раніше в Києві через ДТП на Набережному шосе, де проходить ремонт, стався транспортний колапс.