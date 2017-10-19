Поліція назвала імена частини загиблих у ДТП в Харкові

Поліція Харкова опублікувала список частини загиблих і постраждалих під час аварії у центрі Харкова. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Харківській області.

Зокрема, було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтеєв (27 років), Ніна Кобисєва (28 років), Олена Умаєва. До лікарень доставлені: Олена Берченко, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко.

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"Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена до обласної лікарні, інша постраждала - до відділення політравми харківської лікарні", - додали в поліції.

Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якого загинули 6 людей, ще 6 були травмовані. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини і врізався в натовп людей.

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