"Машина не наїхала, вона знесла людей": очевидці про жахливу ДТП у Харкові (відео)

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У центрі Харкова дівчина за кермом Lexus влетіла у натовп людей. Шестеро загиблих, п'ятеро перебувають у лікарні.

Свідки кажуть, що удар був дуже гучним. Lexus, який їхав вулицею, зіткнувся із Volkswagen, що саме заїжджав на перехрестя. Lexus відкинуло й він врізався у натовп людей на тротуарі.

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"Її крутило, машину, вона перекидалися, впала на дах. Потім підлетіли хлопці, почали її перевертати і поставили на колеса. Вона була на даху", - розповідає свідок події Ганна Костиріна, слова якої передає ТСН.

"Скрип шин, коліс, скрегіт металу, і я просто розумію, що щось мені летить в обличчя. І я розумію, що мені прилетів шматок металу в обличчя", - розповідає ще один свідок події.

Аварія стала наймасштабнішою ДТП за участю пішоходів, мабуть, за всю історію Харкова. У 2008 році була подібна аварія: тоді джип влетів у натовп на зупинці, загинули четверо людей.

"Скрип гальм - і все, я відчуваю на собі удар... Я повертаюся праворуч, там 4 людини лежать на дорозі", - говорить ще один свідок ДТП.

"Я бачила удар, як летіла машина, її крутило, авто впало на дах. Підбігли якісь хлопці, стали перевертати машину на колеса ... Машина не наїхала, вона знесла людей", - розповіла свідок Анна.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської і скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів. Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.