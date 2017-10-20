У Києві на Куренівці знайшли застреленого чоловіка (фото)

У Києві на Куренівці знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Труп виявили 19 жовтня на рейках, приблизно навпроти будинку №3 по провулку Миколи Садовського, передає «Київ Оперативний» в соцмережі.

Читайте такожУ Києві потрапив під потяг метро та загинув 33-річний чоловікЧоловікові на вигляд близько 30-35 років. В нього вогнепальне поранення в районі грудної клітини. Поруч з тілом знайшли рушницю. За словами правоохоронців, це схоже на вбивство.

«На рейках, приблизно навпроти будинку №3 по провулку Миколи Садовського (Куренівка), сьогодні близько 16:00, в кущах було знайдено тіло чоловіка (на вигляд 30-35 років).

На місце терміново виїхала слідчо-оперативна група і патрулі поліції. Вони з'ясували, що у чоловіка вогнепальне поранення, попередньо в район грудної клітини. Поруч з тілом лежить рушниця. Поки що рано робити висновки, але схоже на вбивство. "Тривають невідкладні слідчі дії", - написали на сторінці.