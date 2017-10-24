У Чернігові розшукують чоловіка, який біля зупинки тролейбусів злетів на гелікоптері (відео)

У Чернігові розслідується факт незаконного приземлення приватного гелікоптера поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту у мікрорайоні Масани. Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Чернігова.

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Згідно з повідомленням, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом порушення правил безпеки руху повітряного транспорту. Встановлено, що 21 жовтня приватний гелікоптер приземлився на полі біля кінцевої зупинки тролейбусів, у одному з районів міста, забрав пасажира та полетів у невідомому напрямку.

За вказаним фактом 23 жовтня розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років. Процесуальне керівництво забезпечується Чернігівською місцевою прокуратурою.

Як уточнили у поліції Чернігова, поліцію щодо приземлення гвинтокрила поблизу зупинки громадського транспорту викликав місцевий житель, але на час прибуття патрульних гелікоптер уже полетів. Натомість, у соціальних мережах місцеві жителі виклали фото і відео його приземлення у мікрорайоні.

Як повідомляв УНІАН, у березні у Чернігові вертоліт приземлився в центрі міста, щоб забрати генерала.