"Я не перший і не останній": у Росії хлопець наклав на себе руки після тортур "слоником" у поліції та залишив відеопослання

Ільназ Піркін зістрибнув з даху після тривалого допиту в УВС Нижнєкамська, але перед цим залишив відеозвернення, в якому звинуватив поліцейських у побоях і тортурах "слоником".

Слідчий комітет уже порушив кримінальну справу, троє підозрюваних перебувають під арештом, а слідчі перевіряють ще сім подібних випадків у Нижньокамську, передає "Бізнес Онлайн".

Перед самогубством хлопець послав голосове повідомлення своїй дівчині, в якому розповів, що скоїв якийсь поганий вчинок й не може з цим жити. Дівчина поїхала за вказаною адресою, але не встигла застати його живим.

Телефон Ільназа знайшли на даху, а в ньому виявили відеопослання. З нього стало відомо, що нижнєкамця затримали співробітники поліції прямо біля будинку його батьків. За свідченням покійного, поліцейські не стали щось пояснювати, а просто скрутили його і посадили в машину. Потім хлопця повезли в ліс, де жорстоко побили.

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Молодий чоловік розповів у своєму відеозверненні про те, як його катували у відділку, використовуючи відомий прийом — "слоника", коли на людину одягають противогаз й перекривають повітря. Поліцейські намагалися примусити його взяти на себе провину за крадіжки автомобільних акумуляторів.

Ільназ розповів, як він під тортурами поліцейських підписав свідчення проти себе. "Своїм вчинком я хочу домогтися справедливості, я не перший і не останній, але хочу, щоб надалі таке не відбувалося", — такими словами завершується відео.

Він боявся, що нічого не зможе довести, оскільки свідчення вже підписав.

Коли відео виявилося у слідчих, СК по Республіці порушив кримінальну справу за п. "а" ч. 3 ст. 286 (Перевищення посадових повноважень із застосуванням насильства або із погрозою його застосування"). У справі зазначено, що з 18 по 19 жовтня 2017 року невстановлені посадові особи застосовували фізичне насильство до потерпілого, примушуючи його дати свідчення у скоєнні злочину.

У нижньокамському УВС інцидент поки ніяк не коментують. А ось спроби зам'яти справу, як стверджують батьки, вже були. На тілі Ільназа судмедекспертиза не знайшла слідів побоїв, в той час як батьки вказують на те, що бачили великі синці на руках і ногах хлопця. При цьому з моргу таємничим чином зник його одяг. Слідчі вже попередили батьків хлопця, щоб ті відео заховали в надійному місці. Більше того, вони навіщось наполегливо рекомендували не передавати відеоматеріал і представникам преси.

Піркіни мають намір домагатися правосуддя, при цьому дисциплінарна відповідальність або умовний термін щодо винних їх не влаштує. А останнє відео свого сина вони планують оприлюднити тільки після закінчення слідства.

Раніше в Сумах прокуратура встановила особу куратора так званих «реабілітаційних центрів», де незаконно утримували й катували більше 30 нарко - і алкозалежних громадян.