У Дніпрі 5-річна дівчинка випала з вікна 10 поверху
18:45, 02 листопада 2017Інциденти
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Дитина була вдома з матір'ю і дядьком, відкривши вікно в дитячій кімнаті, дівчинка випала з вікна.
На місці події працюють правоохоронці / фото sputnik.by
У Дніпрі сьогодні на вул. Панікахи 5-річна дівчинка загинула, випавши з вікна квартири на 10-му поверсі житлового будинку. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.
Дитина була вдома з матір’ю та дядьком. Відчинивши вікно в дитячій кімнаті, дівчинка випала з вікна.
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На місці події працюють правоохоронці.
Поліція внесла відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок).
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