У Дніпрі 5-річна дівчинка випала з вікна 10 поверху

У Дніпрі сьогодні на вул. Панікахи 5-річна дівчинка загинула, випавши з вікна квартири на 10-му поверсі житлового будинку. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Дитина була вдома з матір’ю та дядьком. Відчинивши вікно в дитячій кімнаті, дівчинка випала з вікна.

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На місці події працюють правоохоронці.

Поліція внесла відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок).

Раніше у Вишгороді шестирічна дівчинка з собакою випала з 18 поверху і загинула.