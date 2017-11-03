На Львівщині на території дитсадка знайшли протитанкову міну часів Другої світової

У Львівській області на території дитячого садка під час земляних робіт виявили протитанкову міну часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Львівській області, 2 листопада о 17:55 надійшло повідомлення, що в селі Гончарівка Золочівського району під час копання траншеї для прокладання каналізаційної труби, на території дитячого дошкільного навчального закладу на відстані 5 м від будівлі дитсадка виявили протитанкову міну часів Другої світової війни.

«Подано термінову заявку до центру швидкого реагування ДСНС на вилучення та знищення боєприпасу. Місце знахідки перебуває під охороною поліції до прибуття піротехніків», - йдеться у повідомленні.