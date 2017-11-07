У центрі Львова невідомі спалили фігуру зайця біля магазину Roshen (фоторепортаж)

У ніч на вівторок, 7 листопада, у центрі Львова на площі Галицькій невідомі спалили рекламну фігуру зайця біля магазину Roshen. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Близько 2:00 патрульним надійшов виклик від перехожого, який повідомив про те, що біля магазину Roshen на пл. Галицької горить одна з фігур зайцев.

Патрульні, які прибули на місце, загасили пожежу власними вогнегасником. В результаті пожежі згоріла фігура «мами-зайчихи», частково пошкоджено дві фігури «дітей-зайчат». Ще три фігури, які стоять окремо, не пошкоджені.

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На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, щоб з'ясувати обставини пожежі. Правоохоронці припускають, що причиною пожежі міг бути підпал, проте осіб, які могли б його зробити, поки не знайшли.

Як повідомляв УНІАН, гола активістка Femen спалила фігури ведмедів біля магазину Roshen в Києві.