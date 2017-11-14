Співробітник МВС, який вчинив смертельну ДТП у Києві, відмовляється від надання свідчень (відео)

Співробітник сервісного центру МВС, який вчинив смертельну ДТП у Києві, наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і відмовляється від надання свідчень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

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«Сам затриманий відмовляється від надання свідчень, посилаючись на стан здоров’я… Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Враховуючи його скарги на здоров'я, в лікарні його обстежили, але протипоказань для тримання під вартою на теперішній час немає», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook написав, що поліція затримала винуватця ДТП на вулиці Стеценка у Києві, внаслідок якої загинула людина. "Винуватець смертельної ДТП на розі Туполєва і Стеценка затриманий в рамках статті 208 КПКУ. Він буде перебувати під вартою до рішення суду, який визначить запобіжний захід", - повідомив він.

Шкіряк додав, що водій здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю, хоча на місці ДТП відмовлявся проходити тест. Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.