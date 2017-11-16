На Волині в ДТП загинув голова Шацької ОТГ

У Волинській області в дорожньо-транспортній пригоді загинув голова Шацької об'єднаної територіальної громади.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію підтвердила речниця управління патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук.

За її словами, аварія сталося вчора, 15 листопада, близько 20.00 на трасі М-19 біля села Голоби Ковельського району. Відбулося зіткнення легковика Mercedes-Benz із лісовозом.

В результаті двоє людей, які були в іномарці, загинули, ще двох госпіталізовано.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сталося жахливе ДТП: пішохода збили на переході, його відкинуло на два авто.