Масове "замінування" в Києві: правоохоронці не знайшли жодних небезпечних предметів

Правоохоронці завершили перевірку «замінованих» об’єктів в Києві - жодних небезпечних предметів та речовин не виявлено. Про це повідомляє поліція міста.

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести років ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

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Зараз поліція розшукує зловмисників, які вчинили правопорушення.

Раніше повідомлялося, що анонім повідомив про замінування 12-ти об'єктів у Києві, у тому числі 6-ти розважальних центрів, станцій метро "Либідська" та "Святошин" та інших.