У Києві Вічний вогонь знову залили цементом, а посередині поставили хрест

Невідомі залили цементом Вічний вогонь у парку Слави в центрі Києва. За даними правоохоронців, інцидент стався 20 листопада.

Зазначається, що Вічний вогонь залитий цементом, а посередині невідомі вандали поставили хрест, передає NewsOne.

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Наразі більше інформації у поліції немає. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у Києві. Так, 7 листопада на лінію 102 надійшло повідомлення від перехожого чоловіка, який помітив, що біля Могили Невідомого солдата Вічний вогонь залитий цементом.