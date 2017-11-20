У Києві Вічний вогонь знову залили цементом, а посередині поставили хрест
07:50, 20 листопада 2017Інциденти
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Це вже не перший випадок, коли Вічний вогонь заливають цементом.
Інцидент стався 20 листопада / фото УНІАН
Невідомі залили цементом Вічний вогонь у парку Слави в центрі Києва. За даними правоохоронців, інцидент стався 20 листопада.
Зазначається, що Вічний вогонь залитий цементом, а посередині невідомі вандали поставили хрест, передає NewsOne.
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Наразі більше інформації у поліції немає. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.
Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у Києві. Так, 7 листопада на лінію 102 надійшло повідомлення від перехожого чоловіка, який помітив, що біля Могили Невідомого солдата Вічний вогонь залитий цементом.
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