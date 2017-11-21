Під Харковом підірвали та пограбували банкомат

Під Харковом невідомі зловмисники саморобною вибухівкою підірвали та пограбували банкомат державного «ПриватБанку». Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, подія сталася сьогодні, 21 листопада, близько 1:00 у селищі Мала Данилівка Дергачівського району.

До поліції звернувся 59-річний представник банку та повідомив, що двоє чоловіків проникли у приміщення місцевого будинку культури, накинулись на 47-річну охоронницю та зв'язали їй руки. Потім пошкодили банкомат і забрали касети з грошима, сума збитків наразі встановлюється.

Зловмисники пошкодили банкомат за допомогою саморобного вибухового пристрою. Охоронниця в розказала слідчим, що нападники деякий час знаходилися біля банкомату, потім близько 3:00 вона почула звук, характерний для вибуху.

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Наразі проводиться обстеження лісосмуги поблизу місця події та подворовий обхід будинків для виявлення осіб, які скоїли злочин, якісного збору речових доказів та встановлення свідків події. Жінка-охоронець не постраждала.

Відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У прес-службі Харківської регіональної дирекції «ПриватБанку» кореспондентові УНІАН повідомили, що зловмисники викрали з підірваного банкомату близько 200 тис. грн

«Банкомат зруйновано, вкрадені касети із готівкою приблизно на 200 тис. грн. Повна сума збитків встановлюється», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що зловмисники скоїли підрив банкомату вибуховою газоповітряною сумішшю, а охорона прибула на місце події вже після того, як вони втекли.

Раніше на Львівщині невідомі підірвали банкомат і викрали 187 тисяч гривень.