На Львівщині невідомі підірвали банкомат і викрали 187 тисяч гривень

У районному центрі Буськ Львівської області невідомі підірвали банкомат і викрали 187 тисяч гривен.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Світлана Добровольська.

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За її словами, о 03.20 на першому поверсі центральної районної лікарні міста невідомі підірвали банкомат і забрали звідти касету, в якій було 187 тисяч гривень. Зловмисники втекли з місця події.

Ніхто з працівників та пацієнтів лікарні не постраждав. Сума збитків від пошкодження банкомату встановлюється.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна вчинене шляхом вибуху, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) та ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення, що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.