На Тернопільщині через ожеледицю сталася ДТП з потерпілими (фото)

На Тернопільщині через ожеледицю сталася ДТП з потерпілими. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автомобілі Volkswagen Golf Plus та Opel Vectra зіткнулися сьогодні близько 6.40 неподалік села Миролюбівка на автодорозі Мишковичі-Дружба.

За попередньою інформацією, водій Volkswagen не врахував погодних умов та ситуації на дорозі. Не врятували іномарку і шиповані колеса. Автомобіль почало заносити на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з Opel Vectra.

До лікарні з легкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги забрала двох пасажирів з Volkswagen Golf. Водій з іншого авто отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні вранці у Сумах через ожеледицю сталася масова ДТП. Постраждали кілька людей.