У Дніпрі затримали двох 20-річних грабіжників, які викрали у жінки $50 тисяч та золоті прикраси (фото)
Вдаривши господиню в обличчя та погрожуючи пістолетом, нападники пограбували її.
У Дніпрі 21 листопада поліцейські затримали двох 20-річних грабіжників, які викрали у жінки 50 тис. доларів та золоті прикраси.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.
«Вистеживши, коли жінка залишилась сама вдома, зловмисники проникли до її житла. Вдаривши господиню в обличчя та погрожуючи пістолетом, нападники пограбували її. Після скоєння розбійного нападу чоловіки сіли в автомобіль та втекли», - йдеться у повідомленні.
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Грабіжники були встановлені в ході проведення оперативно-розшукових заходів.
Під час санкціонованого обшуку за місцем їх мешкання поліцейські вилучили 35 тис. дол., золоті прикраси, 14 мобільних телефонів, 2 радіостанції, 15 пакетів з наркотичними речовинами, 89 кущів коноплі та пістолет з 39 набоями.
Дніпровським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).
Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За скоєння розбою чоловікам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.