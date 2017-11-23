У Києві до 8 років засудили винуватця ДТП, в якій загинула 9-річна дівчинка

У Києві до 8 років позбавлення волі засудили винуватця ДТП на Осокорках, в якій загинула 9-річна дівчинка. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

«У четвер, 23 листопада, за участю прокуратури міста Києва Дарницький суд оголосив вирок 32-річному чоловіку – винуватцю дорожньо-транспортної пригоди на Осокорках, внаслідок якої загинула 9-річна дівчинка, а інша отримала чисельні переломи», - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі зазначають, що водія визнано винним за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та засуджено до максимального терміну позбавлення волі, яке передбачено санкцією статті, а саме, 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У прокуратурі нагадали, що смертельна ДТП сталася 6 серпня 2017 року на вул. Садовій дачного масиву Осокорки. Водій Chevrolet Lacetti, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох малолітніх дітей.

Від отриманих травм 9-річна дівчинка померла у кареті швидкої медичної допомоги, іншу дівчинку з численними переломами було госпіталізовано до лікарні.

Після зіткнення 32-річний чоловік намагався втекти з місця вчинення злочину, проте був затриманий свідками аварії, а згодом і правоохоронцями. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2.23 проміле.