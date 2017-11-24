Соціальне дно пробито: в Одесі на смерть замерз двірник, якого виселили з підвалу

В Одесі замерз двірник, який нелегально працював і підмітав відведену йому територію в обмін на можливість жити у підвальному приміщенні.

Кілька тижнів тому чоловік отримав травму ніг і практично втратив можливість ходити, передає "Думська".

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"Коли він пошкодив ноги і не зміг прибирати, з ЖЕКу на нього почали тиснути: мовляв, вимітайся з приміщення. 22 листопада вони його викинули з цього підвалу й заварили двері. Йти йому було нікуди, день він переконтувався у дворі, а на ніч ми допомогли йому спуститися туди, у підвал, до заварених дверей. Вранці його знайшли мертвим. Зараз похолодало, мабуть, замерз", - розповів мешканець будинку.

Сусіди викликали швидку допомогу та поліцію. Медики констатували смерть і поїхали.

Журналісти вирішили звернутися до ЖКС щодо пояснень. Начальника на місці не було, однак співробітниця запевняє, що вони не мають права селити у приміщенні нелегального працівника.